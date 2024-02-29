طائرات أردنية تنفذ عملية إنزال جوي للمساعدات على شمال قطاع غزة

نفذت طائرات أردنية ظهر الخميس، إنزالا إغاثيا للمساعدات على مدينة غزة شمالي قطاع غزة، وفق ما أكد مراسل قناة «المملكة».

وتأتي هذه الإنزالات في إطار الدعم الدولي لدور الأردن المتواصل في توحيد الجهود لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة سواءً أكانت جواً أم براً، والتي تتطلب فتحاً للمعابر والمنافذ البرية لتكثيف عمليات إدخال المساعدات بشكل كاف ودائم.

وأكدت القوات المسلحة الأردنية، أنها مستمرة بإرسال المساعدات عبر جسر جوي لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية، سواء كانت من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي، أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة.

وأمس الأربعاء، نفذت عددًا من طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية المصرية، بالتعاون مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات الإنسانية ومعونات الإغاثة العاجلة بالمناطق المتضررة بشمال قطاع غزة.

وتضمنت المساعدات المقدمة من مصر والأردن والإمارات وقطر وفرنسا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاحتياجات الإنسانية العاجلة؛ للتخفيف من أثار الأزمة الحادة الناجمة عن استمرار العمليات العسكرية بالقطاع.

يأتي ذلك بالتزامن مع استمرار فتح معبر رفح البري لدخول المساعدات إلى الأشقاء بقطاع غزة والمساعي المصرية الجادة على الأصعدة كافة؛ من أجل ضمان استمرار تدفقها بصورة كافية ومستدامة والوصول إلى تسوية عادلة للأزمة الراهنة.