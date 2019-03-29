سول تتعهد ببذل الجهد لاستئناف المحادثات «الأمريكية - الكورية الشمالية» تحت أي ظرف

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها ستواصل بذل الجهد لاستئناف محادثات نزع السلاح النووي بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية تحت أي ظروف.

وقال سكرتير العلاقات العامة للرئيس الكوري الجنوبي يون دو-هان، في بيان نقلته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، "تحت أي ظروف، ستعمل حكومتنا على استئناف المفاوضات الكورية الشمالية-الأمريكية".

وجاءت هذه التصريحات بعدما قالت نائبة وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون-هوي، في وقت سابق، إن بلادها ربما لن تسعى بعد الآن إلى إجراء محادثات نزع السلاح النووي مع واشنطن.

وألقت الدبلوماسية الكورية الشمالية فشل المحادثات الأخيرة بين الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج-أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، باللائمة على الجانب الأمريكي، مشيرة إلى أن واشنطن مشغولة للغاية بمصالحها الشخصية، وليس لديها نية خالصة للوصول إلى نتيجة.. مضيفة "ليس لدينا نية للرضوخ للمطالب الأمريكية بأي شكل من الأشكال".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون، التقيا نهاية فبراير الماضي خلال قمة عقدت بين الاثنين في العاصمة الفيتنامية هانوي والتي لم تسفر عن أي اتفاق.