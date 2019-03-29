مسئول أمريكي: واشنطن تنوي فرض عقوبات جديدة مرتبطة بمحاولة اغتيال سكريبال

كشف مسئول أمريكي، اليوم الجمعة، أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أخبر نظيره الروسي سيرجي لافروف، بنية واشنطن فرض مجموعة ثانية من العقوبات على موسكو مرتبطة بقضية محاولة اغتيال ضابط الاستخبارات الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا.

ونقلت وكالة أنباء "تاس" الروسية عن المسئول - الذي لم تكشف هويته - قوله: "كما تعلمون، أجرى وزير الخارجية (الأمريكي) اتصالا مع وزير الخارجية الروسي لافروف في فبراير وأخبره أن الولايات المتحدة ستتخذ إجراءً مرتبط بقانون الأسلحة الكيماوية والبيولوجية".

وفرضت الولايات المتحدة، في شهر أغسطس من العام الماضي، عقوبات على روسيا بموجب قانون مكافحة الأسلحة الكيمياوية والبيولوجية والقضاء على الحرب لعام 1991، على خلفية تورط روسيا المزعوم في محاولة اغتيال سكريبال وابنته يوليا بعنصر كيماوي في سالزبوري بالمملكة المتحدة، في مارس الماضي.