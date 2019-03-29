انتهاء عملية البحث بعد حريق مبنى في دكا أسفر عن مقتل 25 شخصا

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أنهى عمال الإنقاذ في دكا، عاصمة بنجلاديش، اليوم الجمعة، عملية البحث عن ناجين أو ضحايا محتملين داخل مبنى تجاري شاهق الارتفاع شب فيه حريق أمس الخميس، أسفر عن مقتل 25 شخصا وإصابة العشرات.

وأعلن المتحدث باسم شرطة دكا مشتاق أحمد أمام الصحفيين: "تأكدنا من هوية 25 شخصا لقوا حتفهم في الحريق".

وأضاف أنه تم تسليم جثث 24 شخصا إلى ذويهم، وأن الشرطة تعد الآن تقريرا بشأن الخسائر والأضرار التي سببها الحريق.

وقال سجّاد حسين، رئيس هيئة الإطفاء في بنجلاديش، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "سلمنا المنشأة لصاحبها مع انتهاء عملية البحث في الصباح".

وأضاف أنه لم يتم العثور على ضحايا أو ناجين آخرين أثناء عملية البحث التي استمرت طوال الليل.

واندلع الحريق يوم الخميس في برج "فاروق روبايان" في حي "باناني" الراقي، مما أسفر عن مقتل 25 شخصا وجرح 70 آخرين.

واستغرق فريق من رجال الإطفاء وعناصر الجيش نحو ست ساعات لإخماد الحريق الذي بدأ بالطابق التاسع ودمر ثلاثة طوابق بشكل كامل.

وتم إنقاذ أكثر من 100 شخص حاصرتهم النيران داخل المبنى .

وقفز بعض الأشخاص من النوافذ، وصرخ آخرون طلبا للنجدة، حيث أغلقت النار مخرج الطوارئ.

وقال وزير إدارة الكوارث والإغاثة في بنجلاديش إنامور رحمان في وقت متأخر أمس إن بوابة قابلة للطي، والتي هي جزء من مخرج الطوارئ بالمبنى، كانت مغلقة أثناء الحريق.

وأبلغ الصحفيين إنها تسببت في تعطيل جهود الإنقاذ.

وزار وزير الإسكان والأشغال العامة في بنجلاديش رضاء الكريم موقع الحادث وقال إنه سيتم محاسبة المسؤول عن الحريق.

وقال الوزير: "إنه ليس مجرد حادث، الإهمال تسبب في خسائر في الأرواح والممتلكات"، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسؤولين، مهما كان نفوذهم.

وأضاف أن مالك المبنى لم يلتزم بالتصميم الأصلي الذي تم اعتماده في عام 1996 لبرج "فاروق روبايان" ببناء 18 طابقا، حيث أضاف 4 طوابق بدون ترخيص.

وقال الوزير: "سيتناول التحقيق كيف تم التلاعب بالتصميم ومن ساعد المالك في تشييد المبنى وضرب عرض الحائط بقانون البناء".

يشار إلى أنه في فبراير الماضي، لقي 70 شخصًا، على الأقل، حتفهم وجرح 55 آخرون في حريق بمنطقة سكنية مزدحمة في الجزء القديم من دكا.