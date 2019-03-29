ناسا تكتشف كوكبا جديدا بحجم «زحل»

قالت شبكة «CNN» الأمريكية، مساء الخميس، إن وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا» اكتشفت كوكبًا جديدًا مشابهًا لحجم كوكب زحل، بعد أن أجرى فريق المهمة «TESS» التابع لناسا عمليات مسح للسماء بدأت منذ يوليو الماضي.

وبحسب الصحيفة، ففي يناير الماضي تم ربط 3 اكتشافات خارج المجموعة الشمسية بالملاحظات الأولية من فريق المهمة، والتي حددت كوكبًا جديدًا بحجم زحل.

وقال فريق المهمة، إن الكوكب الجديد يدور حول نجمه تقع على مسافة قريبة كل 14 يومًا؛ ما يخلق درجة حرارة مرتفعة على سطحه، موضحين أن الوصف الكامل للكوكب سوف ينشر في المجلة الفلكية.

ويكتشف العلماء الكواكب من خلال دراسة الموجات الزلزالية التي تسمى بـ «الزلازل في النجوم»، حيث أن تغير سطوعها يمكن العلماء من تحديد عمر النجم وكتلته ونصف قطره، وفي حال تم دمج هذه البيانات مع عدة ملاحظات أخرى فسوف تكشف عن خصائص الكواكب الخارجية التي تدور حول هذه النجوم المضيئة.

وأطلقت ناسا قمرًا صناعيًا لاستكشاف كوكب خارج المجموعة الشمسية في أبريل الماضي، وستبحث عن الكواكب الخارجية عن طريق ملاحظة الانخفاضات الطفيفة في سطوع النجوم خلال مرور الكواكب أمامها، حيث تسمح النجوم الساطعة بإجراء دراسات سهلة من خلال التلسكوبات الأرضية والفضائية.

وقالت ليزا كالتنجر، المؤلفة الرئيسية وعضوة فريق TESS Science في جامعة كورنيل، "لا نعرف عدد الكواكب التي ستكتشفها ناسا حول مئات النجوم أو احتمالية صلاحيتها للسكن لكن نحن متحمسون لمعرفة ما الذي سنجده في العالم».