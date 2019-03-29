متظاهرو يوم بريكست يهاجمون نواب بريطانيا في مسيرات بلندن

قال رئيس حزب الاستقلال البريطاني السابق نايجل فاراج اليوم الجمعة، إنه قاد مسيرة من آلاف المتظاهرين المؤيدين لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في وسط لندن لإحياء اليوم الذي كان مقررا فيه انسحاب المملكة المتحدة من التكتل، 29 مارس.

وفي إشارة إلى البرلمان المجاور، قال فاراج لأنصاره إن النواب "حولوا هذا اليوم الذي كان ينبغي أن يكون يوما عظيما إلى يوم يدشن يوما للخيانة الكبيرة".

وصوت مجلس العموم ضد اتفاق رئيسة الوزراء المحافظة تيريزا ماي لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي للمرة الثالثة اليوم الجمعة، ليستمر الجمود بشأن الطريق للمضي قدما.

وفي احتجاج منفصل لحزب الاستقلال البريطاني قال الزعيم الجديد لحزب الاستقلال جيرارد باتين إن النواب الذين أخفقوا في تأمين خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي هم "خونة".

وردد متظاهرو حزب الاستقلال البريطاني شعارات "فلتخرج ماى.. ليخرج كوربين.. بريكست الآن"، في إشارة لزعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين.