اليمن تدين الهجوم الصاروخي الإرهابي على السعودية

أدانت الحكومة اليمنية بشدة الهجوم الصاروخي الإرهابي الذي استهدف السعودية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بإطلاق صاروخين بالستيين على مدينتي الرياض وجيزان.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية -في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) اليوم الأحد -إن استهداف المملكة بالصواريخ الباليسية يؤكد استمرار تدفق الأسلحة الإيرانية للمليشيا الحوثية وإصرارها على العمل كأداة إيرانية تخريبية في المنطقة".

وأضاف البيان أن الاستهداف الصاروخي للسعودية يؤكد مضي المليشيا في نهج التصعيد العسكري وتقويض كل جهود التهدئة التي دعت إليها الأمم المتحدة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي يثبت أن هذه المليشيا لا تعيش إلا على الحروب ولا تفقه لغة السلام.

وجددت وزارة الخارجية مطالبة المجتمع الدولي بدعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة الرئيس اليمني لسرعة استعادة الدولة، وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي، حتى تنعم اليمن والمنطقة بالأمن والاستقرار.