عماد عبدالعزيز: الزمالك يحتاج 70 مليون جنيه شهريا

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قال عماد عبد العزيز رئيس نادي الزمالك، إن ناديه يحتاج شهريا إلى 70 مليون جنيه، موجها الشكر لشيكابالا وجنش ومحمد عبدالشافي ثلاثي الأبيض لتنازلهم عن رواتبهم مقابل سداد جزء من مستحقات زملائهم.

وصرح رئيس الزمالك في تصريحات تلفزيونية:«صرفنا 154 مليون جنيه منذ تولي المسؤولية في 27 ديسمبر 2020، الزمالك يحتاج 70 مليون جنيه شهريا.. هناك 27 لعبة مختلفة بخلاف كرة القدم».

وأضاف:«وجدت تفاوتا كبيرا في الرواتب بين لاعبي الفريق، هناك لاعب أساسي يتقاضى 800 ألف جنيه في الموسم وآخر مليون و800 ألف جنيه».

وأكمل:«لاحظنا أيضا تفاوتا في توزيع المستحقات بين اللاعبين، نسعى لإرساء العدالة لأنها أساس النجاح».

وواصل:«أشكر شيكابالا وجنش ومحمد عبد الشافي، لقد تنازلوا عن تقاضي رواتبهم مقابل سداد جزء من مستحقات زملائهم».

وأكمل:«ملتزمون بسداد مستحقات اللاعبين، ونحن بصدد انتظار موارد مالية في الفترة القادمة منها الاشتراكات السنوية لأعضاء النادي بدءً من يونيو المقبل».

وأتم:«العقود سارية لا يمكن التدخل فيها، ما تم الاتفاق عليه سوف ينفذ، نتمنى التجديد لكل اللاعبين، لكن ننتظر رأي الجهاز الفني، ولابد من سقف مالي بالطبع».