 عمرو أديب لوزير الزراعة: طعم اللحمة في المنافذ حلو؟.. والقصير: والله مذبوحة الصبح - بوابة الشروق
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عمرو أديب لوزير الزراعة: طعم اللحمة في المنافذ حلو؟.. والقصير: والله مذبوحة الصبح

هديل هلال
نشر في: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 12:51 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 29 مارس 2022 - 12:51 ص

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجه باستمرار المعارض السلعية التي تقيمها الوزارة طوال شهر رمضان وبعد الشهر المبارك، مؤكدًا أن السلع بكميات متوفرة.

وأضاف القصير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، أن هناك أسبابًا عديدة لغلاء الأسعار في كل دول العالم، موضحًا أن الدولة المصرية تحاول عدم تمرير الزيادة كلها للمواطن.

ولفت إلى أن كل الجهات في الدولة، تحاول الدفع بالسلع والخدمات؛ لأن الإقبال على الشراء في شهر رمضان كبير، متوجهًا برسالة للمواطنين: «تأكدوا أن الدولة توفر السلع والخدمات، لا داعٍ للتكالب والتخزين، فنحن نوفر السلع بصورة مستمرة».

وسأل «أديب» وزير الزراعة عما إذا كان طعم اللحوم التي تبيعها منافذ الزراعة حلوًا، ليرد عليه «القصير»: «جربها يا عمرو بيه، لحم من مزارعنا، طبعًا أنا جربتها ونفسي حضرتك تجربها».

وأكد الإعلامي أنه سيشتري اللحوم التي تبيعها وزارة الزراعة؛ لأن «شكلها حلو»، وعقب الوزير: «الضاني موجود وسنزيد غدًا الكمية مرة أخرى.. والله مذبوحة الصبح، لأن المصريين يستحقون كل خير وجيد والدولة المصرية قادرة وتستطيع».

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