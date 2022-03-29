موسكو: القبض على جنود أوكرانيين بتهمة إساءة معاملة أسرى حرب

اتهمت روسيا جنودا أوكرانيين بإساءة معاملة أسرى حرب روس بشدة وألقت القبض على مشتبه بهما، حسبما ذكر عضو بالبرلمان.



وجاء البيان بعدما تمت مشاركة مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي أمس الأول الأحد ظهر فيه رجال بالزي الأوكراني يطلقون النار على أرجل أسرى حرب روس مزعومين.



وقال فلاديمير شامانوف، نائب رئيس لجنة تطوير المجتمع المدني في البرلمان الروسي اليوم الثلاثاء إن القوات الخاصة الروسية احتجزت جنديين مشتبه بهما، ينتميان أيضا إلى رابطة مشجعي نادي "ميتاليست خاركيف" لكرة القدم.



وذكرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أنه سيتم محاسبة جميع الجناة.



وقال قائد القوات المسلحة الأوكرانية فاليري سالوشني إن هذه التأكيدات مختلقة، وكتب عبر موقع فيسبوك: "أؤكد أن أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الشرعية الأخرى تراعي أعراف القانون الدولي الإنساني بصرامة".



وكرر جهاز المخابرات (خدمة أمن أوكرانيا) تصريحاته، وذكر أن أسرى الحرب يتم التعامل معهم بما يتماشى مع اتفاقيات جنيف.



ورغم ذلك، قال أوليكسي أريستوفيتش مستشار الرئيس إنه سيتم فتح تحقيق جاد وأنه لايمكن استبعاد ارتكاب الجنود الأوكرانيين "تجاوزات".