دراسة سهير عبد السلام: استمرار معدلات الانجاب المرتفعة تهديد للأمن القومي

عضو مجلس الشيوخ تؤكد ضرورة كبح جماح الزيادة السكانية العشوائية





ناقشت الجلسة العامة بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أمس، الدراسة التي تقدمت بها عضو المجلس سهير عبدالسلام، إلى المجلس حول مشكلة "الزيادة السكانية"، بعنوان "النمو السكاني وتنمية الأسرة".

وقالت النائبة خلال الدراسة التي جاءت في 54 صفحة، إن المشكلة السكانية تُعد فى مصر من أخطر التهديدات التي تواجه الأمن القومى المصري، لما لها من تأثيرات مباشرة على الأوضاع السياسية والإقتصادية والاجتماعية على حدٍ سواء، ولكونها عاملًا سلبياً مباشراً على الجهود الكبيرة التي تبذلها القيادة السياسية في تنميه موارد الدولة.

وأضافت، ويشير مفهوم المشكلة السكانية بشكلٍ عام إلى اختلال التوازن بين النمو السكاني وحجم الموارد الطبيعية والاقتصادية المتاحة، مما يُعد ضغطاً على الاقتصاد مؤداه تدنى واضح فى الخصائص السكانية للمجتمع متمثلًا في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأمية.

وذكرت، وبالنظر إلي معدلات الزيادة السكانية خال العقود الماضية تلاحظ وجود زيادة سكانية انشطارية وبشكل مستمر، أدت إلى تضاعف التعداد السكانى على فترات سريعة ومتناقصة، فقد ارتفع عدد السكان فى مصر حوالى 20 مليون نسمة خال ثمانية وعشرين عاماً ) 1950 – 1978 (، بينما لم تستغرق تلك الزيادة - 20 مليون نسمة - سوى ثمانية أعوام فقط خال الفترة (2011 – 2019).

وأكدت عضو مجلس الشيوخ، ضرورة كبح جماح الزيادة السكانية العشوائية وذلك لأن استمرار مستويات النمو السكانى على الوضع الحالى سيؤدى حتماً الى تراجع العائد من جهود التنمية، وبشكل أكثر تحديداً تناقص فى نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والاسكان والنقل والمواصات والأراضي الزراعية والمياه والطاقة كما ستجعل الحد من البطالة والأمية وتحقيق الاكتفاء الغذائي أكثر صعوبة، ومن ثم فان استمرار معدلات الانجاب المرتفعة لن يؤثر فحسب على نوعيه الحياة وانما سيشمل أيضًا تهديداٍ للأمن القومي.