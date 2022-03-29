السلطات البريطانية تعترض نحو 500 مهاجر أثناء عبور القنال الإنجليزي

ذكرت السلطات البريطانية، أنها اعترضت ما يقرب من 500 مهاجر أثناء محاولتهم عبور القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة يوم أمس الاثنين.

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا)، بأن السلطات قامت يوم الاثنين بنقل 395 شخصا من 12 قاربا إلى الشاطئ، بينما اعترضت السلطات الفرنسية 101 شخص آخرين كانوا على متن أربعة قوارب. ويعني ذلك أنه قد تم نقل أكثر من 4500 شخص إلى بريطانيا منذ مطلع العام.

وكان هناك عدد من الأطفال بين أولئك الذين وصلوا إلى دوفر في كنت.

ومن جانبه، قال وزير العدل والتصدي للهجرة غير الشرعية ببريطانيا، توم بورسجلوف: "إن زيادة حالات العبور الخطير للقنال هو أمر غير مقبول".

وأضاف أن ذلك "لا يعد فقط انتهاكا صريحا لقوانين الهجرة لدينا، ولكنه يؤثر أيضا على دافعي الضرائب في المملكة المتحدة، ويخاطر بالأرواح وقدرتنا على مساعدة اللاجئين على القدوم إلى المملكة المتحدة عبر طرق آمنة وقانونية".