لبنان يتلقى تطمينات سورية بشأن الانتشار العسكري على الحدود

تلقى لبنان رسائل تطمين من سوريا بشأن الانتشار العسكري على الحدود بين البلدين، وهي الخطوة التي قوبلت بالشكر من الجانب اللبناني.

وأكد ذلك رئيس مجلس الوزراء اللبناني نواف سلام خلال جلسة للحكومة عقدت الخميس، بحسب ما نقله وزير الإعلام بول مرقص عقب الجلسة، مشيرًا إلى أن مقررات الاجتماع نُشرت عبر منصة فيسبوك.

وقال سلام إن ما يُروج عن وجود حشود عسكرية على الحدود السورية واحتمال دخول قوات سورية إلى لبنان لا أساس له من الصحة، موضحًا أنه تلقى اتصالًا قبل يومين من وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، كما استقبَل القائم بالأعمال السوري في بيروت إياد الهزاع.

وأضاف أن المسئولين السوريين أكدا أن الإجراءات المتخذة لا تتجاوز تعزيز ضبط الحدود والحفاظ على الأمن الداخلي السوري، وهي إجراءات مشابهة لتلك المتخذة على الحدود السورية مع العراق، مشددين على حرص دمشق على تطوير العلاقات مع بيروت.

ومنذ عقود تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في لبنان وسوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة.

وانتشرت وحدات من الجيش السوري على الحدود مع لبنان والعراق في إطار إجراءات دفاعية احترازية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" الخميس.

من جانبه، شكر سلام المبادرة السورية، مؤكدا حرص بلاده على إقامة علاقات قائمة على الثقة المتبادلة وعدم التدخل في الشئون الداخلية.

ودعا سلام إلى عدم الانسياق وراء ما وصفها بالأخبار المضللة التي تهدف إلى بث الخوف أو حرف الأنظار عن التحديات الحقيقية التي تواجه البلاد.

وذكرت الوكالة أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضبط الحدود وتعزيز الأمن في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، إضافة إلى مواجهة محاولات التهريب التي نشطت خلال السنوات الماضية عبر شبكات منظمة استغلت الحدود لتهريب الأسلحة والمخدرات وأنشطة غير مشروعة.

وأوضحت مديرية الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية أن الانتشار العسكري يعد إجراءً دفاعيًا وتنظيميًا ولا يستهدف أي دولة أو جهة، مؤكدة أن وحدات حرس الحدود مدعومة بكتائب الاستطلاع تواصل مراقبة الشريط الحدودي وتنفيذ عمليات استطلاع ميدانية لرصد أي تحركات مشبوهة قد تشكل تهديدًا أمنيًا.

وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحد من أنشطة التهريب، وتعزيز حماية القرى والبلدات الحدودية من استغلال شبكات الجريمة المنظمة أو المجموعات الخارجة عن القانون، إضافة إلى طمأنة السكان المحليين في المناطق الحدودية، والتأكيد على حرص الجيش السوري على الحفاظ على الاستقرار الحدودي.

وتتميز الحدود السورية مع لبنان والعراق بامتداد جغرافي واسع وطبيعة تضاريسية معقدة، ما يجعلها عرضة لمحاولات الاستغلال من قبل شبكات التهريب والعناصر غير القانونية، وفق ما جاء في البيان.

والإثنين، اتسعت رقعة الحرب إقليميا لتشمل لبنان، بعد أن بدأت إسرائيل والولايات المتحدة السبت عدوانا متواصلا على إيران، حليفة "حزب الله"، ما خلّف 926 قتيلا، بينهم المرشد الأعلى علي خامنئي.

وفي ذلك اليوم هاجم "حزب الله" موقعا عسكريا شمالي إسرائيل، ردا على اعتداءات تل أبيب المتواصلة على لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق الناري منذ نوفمبر 2024، واغتيالها خامنئي.

وشرعت إسرائيل، في اليوم ذاته، بعدوان جديد على لبنان، عبر غارات جوية على الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق بجنوبي وشرقي البلاد، ما خلّف أكثر من 70 قتيلا، ثم بدأت الثلاثاء توغلا بريا محدودا.

وسبق أن قتلت إسرائيل أكثر من 4 آلاف شخص وأصابت نحو 17 ألفا آخرين خلال عدوان على لبنان، بدأته في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، قبل أن تحوله في سبتمبر 2024 إلى حرب شاملة.