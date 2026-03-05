أردوغان وماكرون يناقشان تطورات الحرب على إيران

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون العلاقات بين تركيا وفرنسا والاشتباكات في المنطقة وقضايا إقليمية ودولية.

وذكر بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الخميس، أن الرئيس أردوغان أشار خلال المكالمة إلى متابعة تركيا الدقيقة للتطورات في إيران.

وأعرب أردوغان عن حزنه جراء سقوط ضحايا مدنيين وقلقه من تزايدها جراء الحرب، مؤكدًا أنه لا يمكن السماح بانتشار الصراع إلى المنطقة.

وحذر أردوغان من أن امتداد الصراعات الدائرة في إيران لفترة طويلة سيشكل مصدرا لعدم الاستقرار بالنسبة إلى المنطقة والعالم.

ولفت الرئيس أردوغان إلى أن تركيا تبذل جهودا مكثفة لتعزيز أرضية الدبلوماسية واستئناف المفاوضات.

وشدد الرئيس التركي على أن مسارات الصراع الدائرة في المنطقة والعالم تجعل تعزيز التعاون الدفاعي بين حلفاء الناتو ضروريا.

كما أكد على أهمية تسريع الخطوات المشتركة في مجال الصناعات الدفاعية التي طالما تأخرت.

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، على رأسهم المرشد علي خامنئي ومسئولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق رشقات صاروخية ومسيرات باتجاه إسرائيل.

فيما ترد طهران بشن هجمات على ما تصفها بأنها "مصالح أمريكية" بدول عربية، خلفت قتلى وجرحى وألحقت أضرارا بمرافق مدنية، بينها موانئ ومبان سكنية.