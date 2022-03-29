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أعلنت مديرية التموين بالبحيرة عن ضبط ٢٥٠٠ كيلو كيماوي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وذلك خلال حملات تموينية على الأسواق بالتنسيق مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملات عن ضبط سيارة محملة ٥٠ شيكارة كيماوي مدعم بمركز بدر قام أحد الأشخاص بتجميعها بغرض إعادة بيعها بالسوق السوداء، و٥٧ عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، وكذا ضبط جزار يعرض لحوم بلدية غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومحل غير معلن عن أسعار بيع السلع.

وبمركز كوم حمادة تم ضبط ١٠٠ صفيحة سمنه زنه الصفيحة ١١ كيلو بإجمالي ١١٠٠ كجم في أحد مخازن بيع المواد الغذائية مجهولة المصدر و١٠٠٠ جوانتي في أحد المصانع بدون ترخيص.



كما تم تحرير محضر إدارة مخبز سياحي بدون ترخيص و٩ محاضر عدم إعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة، وتم التحفظ على المضبوطات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.