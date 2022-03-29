اليونان تسجل 27 ألفا و489 إصابة جديدة بكورونا و73 وفاة

سجلت اليونان 27 ألفا و489 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 73 حالة وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الثلاثاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليونين و957 ألفا و810 إصابات، والوفيات إلى 27 ألفا و341 حالة.

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أنه تم إعطاء 20 مليونا و488 ألفا و988 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في اليونان حتى الآن.

ويشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.