دونيتسك الانفصالية: عملية التحرير في ماريوبول لا تزال مستمرة

أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن عملية التحرير في المناطق المركزية لمدينة ماريوبول الأوكرانية لا تزال مستمرة، وذلك بحسب ما نشره موقع «روسيا اليوم» الإخباري.

وقال لقناة «روسيا-24»، اليوم الثلاثاء: «مع ذلك، لا تزال وحداتنا تتحرك إلى الأمام، وتستمر المعارك من أجل السيطرة على ماريينكا ونوفوميخايلوفكا ونوفوباخموتوفكا. وفي ماريوبول تستمر عملية تحرير المناطق المركزية للمدينة ويشارك عدد كبير من العسكريين في إجلاء السكان المدنيين الذين استخدمهم النازيون كدروع بشرية».

وأضاف أن «الوضع يتطور وفق الخطط الموجودة ولكن مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة إنقاذ أكبر عدد ممكن من السكان المدنيين».

وفي وقت سابق، شدد وزير الدفاع الروسي سيرجي شويغو، اليوم لثلاثاء، على أن روسيا سترد بشكل مناسب إذا تم تنفيذ خطط عدد من دول الناتو لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة وأنظمة دفاع جوي.

وقال شويجو، اليوم الثلاثاء: «نتابع تصريحات قادة دول الناتو الفردية بشأن نيتهم تزويد أوكرانيا بطائرات وأنظمة دفاع جوي. إذا تم تنفيذها، فسنرد بشكل مناسب».

كما أعلن وزير الدفاع الروسي، إتمام المهام الرئيسية للمرحلة الأولى من العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، والتي أطلقتها موسكو في 24 فبراير الماضي لدواع أمنية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن الجيش الأوكراني تعرض لخسائر فادحة في ظل العملية العسكرية مما يسمح بتركيز الجهود على تحقيق الهدف الرئيسي للعملية وهو تحرير دونباس.

وعن المرتزقة الأجانب الذين يستعين بهم النظام الأوكراني في المواجهة مع روسيا، قال شويجو، إنه تم تحيد حوالي 600 من المرتزقة الأجانب في الأسبوعين الماضيين في أوكرانيا، محذرًا من أن التوزيع غير المنضبط للأسلحة الموردة إلى أوكرانيا قد يشكل تهديدا لأوروبا.

كذلك أكد وزير الدفاع الروسي أن المواطنين الروس (المجندين الإلزاميين) الذين استدعوا للخدمة العسكرية في هذا الربيع لن يتم إرسالهم إلى أي مناطق ساخنة، في إشارة إلى أوكرانيا.

ولفت الوزير الروسي إلى أن جميع المجندين الذين استدعوا لتأدية الخدمة العسكرية الربيع الماضي سيتم تسريحهم من الخدمة بعد انتهاء مدتها، وتبلغ فترة الخدمة العسكرية في روسيا مدة عام واحد.