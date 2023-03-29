انقطاع الطمث هو انتقال بيولوجي يحدث في جسم المرأة، حيث تنخفض الهرمونات التناسلية للمرأة مثل الاستروجين والبروجسترون، ما يؤدي إلى توقف طبيعي لدورة الطمث، وتشير عملية انقطاع الطمث إلى نهاية قدرة المرأة على الإنجاب، ويقال إنها تكتمل عندما يتوقف الحيض لمدة عام مستمر، وعادة ما تمر النساء بانقطاع الطمث من منتصف الخمسينات أو ما بعده.

ولكن يمكن لبعض النساء أن يعانين من انقطاع الطمث المبكر، وهو ما يُطلق عليه طبيًا فشل المبايض المبكر أو قصور المبيض الأولي، وهو حالة تصل فيها المرأة إلى سن اليأس قبل سن 40 عامًا، لذلك نشر موقع "هيلث شوتس" مجموعة من المعلومات حول أسباب انقطاع الطمث المبكر وكيفية التعامل معه.

*أعراض سن اليأس المبكر:

- فترات غير منتظمة

- انقطاع الطمث

- فترات أكثر غزارة أو أخف من المعتاد

- الهبات الساخنة

- تعرق ليلي

- جفاف المهبل

- ضباب عقلي

- انخفاض الدافع الجنسي

- سلس البول

*أسباب انقطاع الطمث المبكر

يحدث انقطاع الطمث المبكر بسبب نضوب البصيلات أو ضعف البصيلات، ما يؤدي إلى فقدان الخصوبة ووظيفة المبيض، وقد يحدث استنفاد البصيلات أو ضعف البصيلات نتيجة عوامل مثل:

- جراحة استئصال المبايض

- التاريخ العائلي لانقطاع الطمث المبكر

- مرض الغدة الدرقية

- التدخين

- فيروس نقص المناعة البشرية أو الإيدز

- أمراض المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي

*هل يمكن علاج انقطاع الطمث المبكر؟

يختلف العلاج باختلاف أسباب الانقطاع المبكر للطمث، لذلك ينصح باستبدال بعض الهرمونات المفقودة في الجسم بالهرمونات التعويضية، حيث يقلل هذا من مخاطر المشاكل الصحية الناجمة عن انقطاع الطمث المبكر ويقلل من الأعراض والآثار الجانبية لانقطاع الطمث.

* نصائح للتعامل مع انقطاع الطمث المبكر

- الحفاظ على وزن صحي

من الشائع زيادة الوزن أثناء انقطاع الطمث، حيث تميل الدهون الزائدة في الجسم إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة الأخرى، لذلك يجب الحرص على إدارة الوزن في مرحلة انقطاع الطمث؛ وذلك لتجنب الإصابة بالأمراض المزمنة.

- ممارسة الرياضة بانتظام

يمكن أن تساعد التمارين في الحفاظ على فقدان الوزن أو منع الزيادة المفرطة في الوزن.

- تناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من فيتويستروغنز

فيتويستروغنز هو مركب نباتي طبيعي يمكن أن يحاكي تأثيرات هرمون الاستروجين في الجسم، وهو ما يساعد في الحصول على هرمونات متوازنة.

وإليكي بعض الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الاستروجين النباتي:

1- منتجات الصويا وفول الصويا

2- بذر الكتان

3- التعرض لأشعة الشمس

4- زيادة مكملات فيتامين د. حيث يمكنه أن يساعد في إبطاء مخاطر الإصابة بمشاكل العظام.

- إدراج الكالسيوم في نظامك الغذائي عن طريق تناول أطعمة مثل الحليب والزبادي والجبن والخضروات ذات الأوراق الخضراء.

- أدخلي البيض والسمك في النظام الغذائي، حيث يمكن أن تساعد هذه الأطعمة في تقليل مخاطر المشكلات الصحية الأخرى مثل الكوليسترول وأمراض القلب والسمنة.