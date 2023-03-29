بايدن في قمة افتراضية: العالم يتجه نحو مزيد من الديمقراطية

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن "هناك مؤشرات حقيقية على أن العالم يتجه نحو مزيد من الديمقراطية"، وذلك خلال قمة افتراضية مكرسة لهذا الموضوع.

وأعلن بايدن، خلال قمة افتراضية شارك فيها 121 زعيماً عن 690 مليون دولار في شكل تمويل جديد لدعم الديمقراطية في العالم، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الرئيس الأمريكي، في بيان أصدره البيت الأبيض، أن "الديمقراطية تتطلب جهداً كبيراً.. والمهمة لا تنتهي أبداً".

وقال: "أعتقد أن هذا هو التحدي الحاسم لعصرنا، واليوم يمكننا أن نقول بكل فخر إنّ الأنظمة الديمقراطية في العالم تزداد قوة. الأنظمة الاستبدادية في العالم تزداد ضعفاً".

وأضاف: "بفضل التزام القادة.. المجتمعين اليوم وإصرار الشعوب في كل منطقة من العالم على المطالبة باحترام حقوقهم وإسماع أصواتهم نرى مؤشرات حقيقية على أنّ العالم يتّجه نحو مزيد من الديمقراطية".