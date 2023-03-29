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وزير خارجية إيران: طهران وموسكو تقتربان من توقيع اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان
أ ش أ
نشر في: الأربعاء 29 مارس 2023 - 4:13 م | آخر تحديث: الأربعاء 29 مارس 2023 - 4:13 م

أعلن وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن طهران وموسكو اقتربتا من توقيع اتفاق تعاون استراتيجي طويل الأمد.

وقال عبد اللهيان، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بموسكو، اليوم الأربعاء: "نحن حاليا في المراحل النهائية لتوقيع اتفاق استراتيجي طويل الأمد"، معربا عن أمله أن يستقبل نظيره الروسي قريبا في طهران لاستكمال هذه العملية.

وكان وزير الخارجية الإيراني، وصل اليوم إلى موسكو لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وعدد من القضايا الإقليمية والدولية.

وقال عبد اللهيان للتلفزيون الإيراني لدى وصوله إلى موسكو، إن "التعاون الدفاعي بين روسيا وإيران ليس موجها ضد أحد، ولدينا مجموعة موضوعات دولية وداخلية سوف نبحثها في اجتماعنا".


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