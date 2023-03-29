قال اللواء مدحت قريطم، مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن المزاد الذي طرحت به لوحة السيارات التي وصفت بأنها «أغلى لوحة سيارة في مصر» لم ينتهِ بعد، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية مسئولة عن إعلان القيمة النهائية لبيعها.

وتوقع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء الثلاثاء، أن الشخص الذي أعلن اعتزامه دفع 50 مليون جنيه مقابل تلك اللوحة، أخطأ في وضع الرقم بنسبة 99.9%.

وأكمل: «من واقع خبرتي هذا الشخص بنسبة 99.9% وضع الرقم خطأ، ولو أخطأ وقال إنه لا يرغب في دفع الـ50 مليون جنيه، سيخسر التأمين الذي دفع في بداية المزاد، وأعتقد أن قيمته 10 آلاف جنيه».

ولفت إلى أن تلك المزادات تحقق الاستفادة لكل من المواطن والدولة، موضحًا أن المواطن يحصل على لوحة مميزة، في مقابل توجيه النقود بالكامل إلى صندوق تحيا مصر.

وذكر أن أغلى لوحة سيارات بيعت في السابق بـ3 ملايين جنيه، معقبًا: «رجال الأعمال الذين أقبلوا على شراء تلك اللوحات في البداية استهدفوا دعم صندوق تحيا مصر، ومصر ليست الوحيدة التي تقيم تلك المزادات، الأمر يحدث في السعودية والإمارات ويصب لصالح الدولة».

وأثارت قيمة أغلى لوحة مرورية في مصر ضجة واسعة النطاق وردود أفعال كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

اللوحة المعدنية التي تم عرضها للبيع بالمزاد على بوابة مصر الإلكترونية وصل سعرها حتى الآن إلى 50 مليون جنيه.

وقام شخصان فقط بالمزايدة على تلك اللوحة التي تحمل رقم «م ي ر 555»، وتعتبر الأغلى حتى الآن على موقع «لوحتك» التابع لوزارة الداخلية.