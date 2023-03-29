تدريبات تأهيلية لشيكابالا قبل مواجهة المريخ السوداني

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، البدلاء والمستبعدين من مواجهة البنك الأهلي الأخيرة في كأس الرابطة فقرة تدريبات تأهيلية قوية خلال المران الذي أقيم اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة المريخ السوداني المقبلة في دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت هذه الفقرة أداء المجموعة تدريبات تأهيلية متنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة.

عقب ذلك أدت هذه المجموعة فقرة خططية أعقبها تقسيمة فنية شارك فيها محمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق “شيكابالا”، ومحمد عبدالغني بجانب باقي مجموعة اللاعبين المستبعدين والبدلاء من المواجهة الأخيرة.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء استعدادا للقاء المريخ السوداني المقرر لها يوم الجمعة المقبل في الجولة الأخيرة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا