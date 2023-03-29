زوجة كيشيدا تعتزم زيارة البيت الأبيض في أبريل للقاء جيل بايدن

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تعتزم يوكو كيشيدا زوجة رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، زيارة واشنطن في أبريل للقاء السيدة الأولى الأمريكية جيل بايدن، بحسب ما نقلته هيئة البث اليابانية (تي بي إس) عن مصادر بالحكومة اليابانية اليوم الأربعاء.

ورافقت يوكو زوجها إلى واشنطن في يناير، ولكنها لم تتمكن من لقاء جيل بايدن حينها لأن السيدة الأولى الأمريكية كانت تخضع لعلاج طبي، بحسب موقع جابان توداي.

وقالت هيئة البث اليابانية إنه في حال تم السماح بالزيارة، فقد تلتقي يوكو كيشيدا أيضا جو بايدن خلال زياراتها التي تتم في منتصف أبريل.

ومن غير المعتاد على نحو بالغ أن تقوم زوجة رئيس وزراء بزيارة خارجية بمفردها.

وتميل أغلب زوجات السياسيين في اليابان إلى الابتعاد عن الأضواء.

ويستثنى من ذلك زوجة رئيس الوزراء السابق شينزو آبي، أكي آبي، حيث كانت كثيرا ما ترافقه في رحلاته.