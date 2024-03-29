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وزيرة الخارجية الألمانية: النقاش العلني حول صواريخ تاوروس لن يفيدنا في شيء

برلين - د ب أ
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 12:44 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 12:44 م
حذرت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، من مواصلة الجدل العام بشأن مطالب أوكرانيا بتسليمها صواريخ "تاوروس" الألمانية.

وقالت الوزيرة في تصريحات لمجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم الجمعة: "لقد علقت بشكل شامل على موضوع صواريخ تاوروس، ولا أعتقد أن المناقشة العامة الجارية حوله ستفيدنا في شيء".

وذكرت بيربوك أن جزءا من الدعاية الحربية الروسية تخدم غرض تقسيم وزعزعة استقرار الديمقراطيات الغربية، وقالت: "لا ينبغي لنا السماح بذلك. وينطبق هذا بشكل خاص ونحن على أعتاب انتخابات، كما هو الحال الآن قبل انتخابات البرلمان الأوروبي أو انتخابات الولايات في ألمانيا".

ويدور جدل بين أحزاب الائتلاف الحاكم في ألمانيا منذ أسابيع حول تسليم صواريخ جوالة من طراز "تاوروس" إلى أوكرانيا، التي تتعرض لهجوم من روسيا.

وتعتبر بيربوك المنتمية لحزب الخضر مؤيدة لتسليم الصواريخ إلى أوكرانيا. وفي المقابل يرفض المستشار أولاف شولتس المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي تسليم الصواريخ، مبررا رفضه، من بين أمور أخرى، بمخاوف من استخدامها في ضرب أهداف في روسيا.

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