المجلس الدستوري يعلن رسميا فوز ديوماي فاي برئاسة السنغال

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أعلن المجلس الدستوري السنغالي، اليوم الجمعة، فوز باسيرو ديوماي فاي بالرئاسة، بشكل رسمي، بعد حصده 3ر54% من الأصوات.

وكان الرئيس السنغالي المنتهية ولايته ماكي سال قد استقبل الزعيم المناهض للنظام باسيرو ديوماي فاي الذي فاز بالجولة الأولى من الانتخابات بنسبة 54,3%، في القصر الرئاسي أمس الخميس، بحسب ما أوردته قناة"فرنسا 24" اليوم الجمعة.

ووصف مكتب سال الاجتماع الذي حضره المعارض عثمان سونكو بأنه "اتسم بالهدوء ونوقشت فيه بشكل مطول القضايا الرئيسية للدولة، فضلا عن حفل التنصيب".

وكان تم الإفراج عن المعارض فاي من السجن قبل أقل من أسبوعين من الانتخابات.

وسوف يكون باسيرو ديوماي فاي البالغ من العمر 44 عاما، أصغر رئيس في تاريخ السنغال.

وقال أمادي ضيوف رئيس اللجنة الوطنية لفرز الأصوات إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 61%.

كانت الانتخابات قد بدأت يوم الأحد الماضي بعدما أجلها الرئيس المنتهية ولايته ماكي سال لمدة شهر.