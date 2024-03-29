جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم اغتيال قيادي عسكري في حزب الله

ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه اغتال نائب قائد "وحدة الصواريخ والقذائف" التابعة لحزب الله اللبناني.

وزعم جيش الاحتلال، في بيان: "قامت طائرة للجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة البازورية بلبنان باستهداف وتصفية علي عبد الحسن نعيم، نائب قائد وحدة الصواريخ والقذائف التابعة لحزب الله"، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال جيش الاحتلال إن نعيم كان "خبيرا كبيرا في التنظيم وخاصة في مجال القذائف الصاروخية، وقاد عمليات لإطلاق قذائف كبيرة الوزن وعمل على تخطيط وتفعيل اعتداءات ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

ولم يعلق حزب الله فورا على بيان جيش الاحتلال.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بسقوط قتيل "في غارة لطائرات بدون طيار معادية (إسرائيلية) استهدفت سيارة على طريق بلدة البازورية في قضاء صور، جنوب لبنان".

وذكرت أن "النيران التهمت السيارة المستهدفة، حيث استخرجت طواقم الدفاع المدني القتيل من السيارة، في حين ما يزال التحقق جاريا من وجود قتيل ثانٍ".

وعلى وقع حرب إسرائيلية مدمّرة على قطاع غزة، تشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية منذ 8 أكتوبر، تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال من جهة، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، ما أدّى إلى سقوط قتلى وجرحى على طرفي الحدود.