 ضبط 3 أطنان و500 كيلو سماد يوريا محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية بالشرقية - بوابة الشروق
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ضبط 3 أطنان و500 كيلو سماد يوريا محظور تداوله خارج الحيازات الزراعية بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 4:48 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 4:48 م

شنت إدارة تموين أبو كبير بمحافظة الشرقية، بإشراف فايزة عبدالرحمن، وكيلة وزارة التموين بالشرقية، ورئاسة محمد عبدالرحمن، مدير الإدارة، ومحمد سمك، رئيس الرقابة، حملة تفتيشية ورقابية مفاجئة على الأنشطة التجارية لضبط حركة البيع والشراء.

وأسفرت الحملة عن تحرير المحضر رقم 5045 جنح مركز أبو كبير ضد أحد المخالفين؛ لحيازته 10 شكائر سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير دالة على مصدره بكمية قدرها نصف طن.

وتم تحرير المحضر رقم 5046 جنح مركز أبو كبير ضد أحد المخالفين؛ لحيازته 60 شيكارة سماد يوريا خاص بوزارة الزراعة وممنوع تداوله بدون فواتير دالة على مصدره بكمية قدرها 3 أطنان.


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