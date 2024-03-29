شهد أحد أحياء مدينة سمالوط في المنيا، وقت الذروة وقبل الإفطار، مشاجرة بالعصى والمولوتوف، بين أولاد العمومة، أسفرت عن إصابة شخص ونشوب حريق بسطح أحد المنازل.

كان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقى إخطارا من مساعده اللواء أحمد الحينى للمرور والخدمات والمشرف على مركز سمالوط، يفيد بنشوب مشاجرة بالعصى والمولوتوف بين شخصين من أولاد عمومة، وتم السيطرة وفض المشاجرة وإطفاء الحريق.

انتقل إلى محل الواقعة، اللواء أحمد الحينى مساعد المدير والعقيد محمد مصطفى مأمور المركز لسمالوط شرق والرائد يحي شاهين رئيس المباحث، وقوة امنية من المباحث.

وبالمعاينة والفحص، تبين نشوب مشاجرة بين (ع. زهران) طرف أول، و(م. ك. زهران) وشقيقة "كمال" طرف ثانى، وتم إلقاء زجاج به بنزين "مولوتوف" على منزل الطرف الأول وسطح منزله، مما أدى لنشوب حريق هائل، وتعالت أصوات الصراخ بين السيدات، وأصيب نجل الطرف الأول (ع. ع زهران - 35 سنة) ببطحة بالرأس وكدمات بالجسد وتم تحويله لمستشفى سمالوط التخصصي، وإطفاء الحريق بالمنزل بمعرفة الحماية المدنية.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بموجب الواقعة، وجار العرض على النيابة العامة، وضبط وإحضار أحد المتهمين وسماع أقوال الشهود العيان.