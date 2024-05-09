تراجع التضخم في أيرلندا إلى أقل مستوياته منذ 33 شهرا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تراجع معدل تضخم أسعار المستهلك في أيرلندا خلال الشهر الماضي إلى أقل مستوياته منذ أكثر من عامين ونصف العام.

وذكر مكتب الإحصاء المركزي الأيرلندي إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع خلال الشهر الماضي بنسبة 6ر2%، مقابل 9ر2% خلال الشهر السابق، وهو أقل معدل زيادة للتضخم منذ يوليو 2021 عندما ارتفع المؤشر بنسبة 2ر2%.

في الوقت نفسه تراجع معدل تضخم أسعار الأغذية والمشروبات الكحولية بنسبة 7ر2% خلال الشهر الماضي مقابل 3% خلال الشهر السابق، وتراجعت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 7ر6%.

وارتفعت الأسعار في أيرلندا وفقا للمؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 6ر1% خلال أبريل، مقابل 7ر1% خلال مارس.

وعلى أساس شهري ارتفعت أسعار المستهلك خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر0% مقابل 5ر0% خلال الشهر السابق. كما ارتفع المؤشر الموحد للاتحاد الأوروبي بنسبة 2ر0% خلال الشهر الماضي.

وأظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء المركزي نمو الناتج الصناعي لأيرلندا خلال مارس الماضي بنسبة 2ر35% مقابل انكماشه بنسبة 7ر34% خلال الشهر السابق.

كما ارتفع ناتج قطاع التصنيع بنسبة 6ر35% سنويا خلال مارس بعد تراجعه بنسبة 5ر37% خلال الشهر السابق.