أهالي مدينة رأس سدر بجنوب سيناء ينظمون مائدة إفطار جماعي

نظم أهالي مدينة رأس سدر بجنوب سيناء، مائدة إفطار بشارع السوق التجاري بمشاركة بعض المطاعم والكافتيريات وبعض رجال المجتمع المدني.



وقال يوسف العرادي، أحد منظمي المائدة، إنه جرى إقامة مائدة إفطار خيرية بالجهود الذاتية من قبل بعض رجال المجتمع المدني، وإحدى الكافتيريات التي قامت بتوفير الكراسي والتربيزات، وأحد المطاعم الذي قام بطهي الطعام، مشيرًا إلى أن الجميع تعاون فيما بينهم بدون مقابل لإقامة مائدة إفطار ضمت كل طوائف المجتمع بالمدينة، وزائريها من العمالة غير المنتظمة.



وأوضح "العرادي"، في تصريح اليوم، أنه يجري تنظيم هذه المائدة منذ عدة أعوام، ليجتمع فيها البسطاء والأغنياء على مائدة واحدة، بهدف إذابة الفوارق الطبقية، والتأكيد أن المجتمع السيناوي متجانس ولا يوجد فرق بين غني وفقير، ومسلم ومسيحي.



وقدم الشكر لكل من ساهم في تسهيل إقامة المائدة في هذا المكان الحيوي لخدمة الصائمين، وتقديم أشهى الوجبات بواسطة مجموعة من الشباب المتطوعين لخدمة هذه المائدة من خلال تعبئة الوجبات، وتقديمها لإفطار جميع المتواجدين بها.