وزير التعليم يقدم واجب العزاء في نائبه الراحل الدكتور محمد مجاهد

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قدم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، واجب العزاء في الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، الذي وافته المنيه الثلاثاء الماضي.

وحرص عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم حضور العزاء المقام بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

ونعى الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم وكافة العاملين بالوزارة، الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني الذي وافته المنية بعد أزمة صحية تعرض لها خلال الأيام الماضية.

وأكد حجازي أن الدكتور محمد مجاهد كان رجلا وطنيا ونموذجا للتفاني والإخلاص في العمل، وحقق العديد من الإنجازات في تطوير قطاع التعليم الفني وتحسين صورته وتعزيز دوره في خدمة الصناعة وسوق العمل عبر تقوية الشراكات الدولية في تطوير التعليم الفني ونقل التجارب الناجحة إلي مصر.

وتقدم الدكتور رضا حجازي لأسرة الفقيد بخالص العزاء والمواساة، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.