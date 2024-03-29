 ريم البارودي تنتقد ريهام سعيد: جاءت عزاء والدي للتريند فقط.. وسامحتها وندمت‎ - بوابة الشروق
الجمعة 29 مارس 2024 8:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

ريم البارودي تنتقد ريهام سعيد: جاءت عزاء والدي للتريند فقط.. وسامحتها وندمت‎

محمد شعبان
نشر في: الجمعة 29 مارس 2024 - 7:55 م | آخر تحديث: الجمعة 29 مارس 2024 - 7:55 م
قالت الفنانة ريم البارودي، إن خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد لا تزال قيد النظر من قبل القضاء منذ 4 ‏سنوات، معقبة: «لا يمكن أن يكون هناك كره وعداوة ثم تتحول إلى محبة، المحبة لا تأتي بعد الكره أبدًا».‏

واعترفت خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء ‏الجمعة، بخطئها في مصافحة ريهام سعيد أثناء حضورها لعزاء والدها، منتقدة مجيئها عزاء والدها لالتقاط ‏الصور واستغلال الموقف لتحقيق التريند‎.‎

وأشارت إلى تلقيها رسالة منها قبل حضور العزاء تعرب فيها عن رغبتها في تقديم العزاء، قائلة: «جاءت تطبطب ‏عليا بالكاميرات علشان عزاء والد ريم البارودي تريند وتأخد اللقطة، الإنسان لما يفقد أبوه أو أمه ظهره بيتكسر ‏ومبيفكرش اللي قدامه آذاه قد إيه وبينسى وكانت غلطتي».‏

وتحدثت عن تفاصيل عودتها للظهور مع الإعلامية ريهام سعيد بعد خلافات بينهما في لقاء تلفزيوني بعدما بادرت ‏‏«سعيد» بمد يدها لإنهاء الخلاف وحضور العزاء، متابعة: «فتحت لها حضني وعملت معها الحوار بناء على ‏طلبها وجاملتها بربع أجري، وصورت عندي في البيت، قالت لي عايزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة؛ لكن ‏الحلقة طلعت مفيهاش أي صداقة».‏

وعبرت «البارودي» عن شعورها بالضيق من طريقة عرض الحلقة، قائلة:«برمو الحلقة كان كلها أني بتاجر ‏بايويا، مفيش حلقة عن عودة الصداقة طلعتني بعيط وورايا موسيقى خلف الأسوار، سامحتها وللأسف كنت ‏غلطانة».‏

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك