قالت الفنانة ريم البارودي، إن خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد لا تزال قيد النظر من قبل القضاء منذ 4 ‏سنوات، معقبة: «لا يمكن أن يكون هناك كره وعداوة ثم تتحول إلى محبة، المحبة لا تأتي بعد الكره أبدًا».‏



واعترفت خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء ‏الجمعة، بخطئها في مصافحة ريهام سعيد أثناء حضورها لعزاء والدها، منتقدة مجيئها عزاء والدها لالتقاط ‏الصور واستغلال الموقف لتحقيق التريند‎.‎



وأشارت إلى تلقيها رسالة منها قبل حضور العزاء تعرب فيها عن رغبتها في تقديم العزاء، قائلة: «جاءت تطبطب ‏عليا بالكاميرات علشان عزاء والد ريم البارودي تريند وتأخد اللقطة، الإنسان لما يفقد أبوه أو أمه ظهره بيتكسر ‏ومبيفكرش اللي قدامه آذاه قد إيه وبينسى وكانت غلطتي».‏



وتحدثت عن تفاصيل عودتها للظهور مع الإعلامية ريهام سعيد بعد خلافات بينهما في لقاء تلفزيوني بعدما بادرت ‏‏«سعيد» بمد يدها لإنهاء الخلاف وحضور العزاء، متابعة: «فتحت لها حضني وعملت معها الحوار بناء على ‏طلبها وجاملتها بربع أجري، وصورت عندي في البيت، قالت لي عايزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة؛ لكن ‏الحلقة طلعت مفيهاش أي صداقة».‏



وعبرت «البارودي» عن شعورها بالضيق من طريقة عرض الحلقة، قائلة:«برمو الحلقة كان كلها أني بتاجر ‏بايويا، مفيش حلقة عن عودة الصداقة طلعتني بعيط وورايا موسيقى خلف الأسوار، سامحتها وللأسف كنت ‏غلطانة».‏