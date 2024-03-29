قالت الفنانة ريم البارودي، إن خلافاتها مع الإعلامية ريهام سعيد لا تزال قيد النظر من قبل القضاء منذ 4 سنوات، معقبة: «لا يمكن أن يكون هناك كره وعداوة ثم تتحول إلى محبة، المحبة لا تأتي بعد الكره أبدًا».
واعترفت خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الجمعة، بخطئها في مصافحة ريهام سعيد أثناء حضورها لعزاء والدها، منتقدة مجيئها عزاء والدها لالتقاط الصور واستغلال الموقف لتحقيق التريند.
وأشارت إلى تلقيها رسالة منها قبل حضور العزاء تعرب فيها عن رغبتها في تقديم العزاء، قائلة: «جاءت تطبطب عليا بالكاميرات علشان عزاء والد ريم البارودي تريند وتأخد اللقطة، الإنسان لما يفقد أبوه أو أمه ظهره بيتكسر ومبيفكرش اللي قدامه آذاه قد إيه وبينسى وكانت غلطتي».
وتحدثت عن تفاصيل عودتها للظهور مع الإعلامية ريهام سعيد بعد خلافات بينهما في لقاء تلفزيوني بعدما بادرت «سعيد» بمد يدها لإنهاء الخلاف وحضور العزاء، متابعة: «فتحت لها حضني وعملت معها الحوار بناء على طلبها وجاملتها بربع أجري، وصورت عندي في البيت، قالت لي عايزين نعمل حلقة عن عودة الصداقة؛ لكن الحلقة طلعت مفيهاش أي صداقة».
وعبرت «البارودي» عن شعورها بالضيق من طريقة عرض الحلقة، قائلة:«برمو الحلقة كان كلها أني بتاجر بايويا، مفيش حلقة عن عودة الصداقة طلعتني بعيط وورايا موسيقى خلف الأسوار، سامحتها وللأسف كنت غلطانة».