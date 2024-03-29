شهدت قرية بني زيد بوق بالقوصية مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة أسيوط، في إطار برامج وزارة الثقافة للاحتفال بشهر رمضان.

تضمن اليوم الثاني عرضا فنيا لفرقة القوصية للإنشاد الديني، قدمت خلاله باقة من الابتهالات والتواشيح الدينية نالت إعجاب الحضور، منها "قمر سيدنا النبي، مرحب شهر الصوم، صلوا على أنوار نبينا، يا حبيبي يا محمد".

كما شهدت الاحتفالية أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء قدموا خلالها قصائد وطنية وأخرى ذات طابع رمضاني، بجانب فقرة اكتشاف مواهب شابة في مجالات التمثيل، الغناء، الاستعراض المسرحي، الإلقاء وفن كتابة القصة، بحضور كل من الأديب نعيم الأسيوطي عضو اتحاد كتاب مصر، الشاعر أحمد كامل والفنانة سارة عبد الرحيم.

وتواصلت الأنشطة المقدمة بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة ضياء مكاوي، من خلال فرع ثقافة أسيوط بعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات الدولة المصرية، ولقاء بعنوان "قادرون باختلاف" قدمت خلاله د. صفاء محمد - مستشار الصحة النفسية ومدير حماية الطفل بالقوصية، عرضا لجهود الدولة في رعاية ذوي الهمم، والحرص على دمجهم في المجتمع، مشيدة بدور قصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي وترسيخ الهوية الوطنية لى النشء والشباب.

وتوافد الجمهور على معرض الكتاب، الذي يضم أحدث إصدارات هيئة قصور الثقافة في مختلف المجالات بأسعار مخفضة للجمهور، واختتمت الاحتفالية التي قدمها د. الشاعر مدثر الخياط، بمجموعة من الورش الفنية، منها تعليم أساسيات الرسم والخط العربي، عمل مشغولات يدوية بالخرز، تصميم لوحات عن مظاهر الاحتفال بالشهر الفضيل، بجانب ورشة الحكي الشعبي والورش الأدبية الخاصة بكتابة الشعر والقصة.

وأطلقت قصور الثقافة الليالي الرمضانية هذا العام بمواقعها المركزية الكبرى، في 4 مواقع بالقاهرة، منها قصر ثقافة روض الفرج والحديقة الثقافية بالسيدة زينب ومسرح السامر وقصر السينما.

كما تنظم الهيئة فعاليات ليالي رمضان في 6 محافظات مصرية تمثل أقاليم مصر كافة، وهي المنيا والإسماعيلية والأقصر والبحيرة والدقهلية والفيوم، بجانب أنشطة هيئة قصور الثقافة المتعددة فى كل الفروع الثقافية بباقي المحافظات.

وأعدت الهيئة برنامجًا لأطفال المناطق المطورة "بديل العشوائيات"، كما تقدم أنشطة مكثفة بمبادرة "أنت الحياة"، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة" في 14 محافظة.