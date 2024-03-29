سوني ميوزك تحصل على تعويضات بقيمة 800 ألف دولار جراء اقتباس أغنية

حصلت شركة سوني ميوزك انترتينمينت على تعويضات قدرها 997ر802 دولار من مغني الراب تريفويجو، الذي أقتبس بشكل غير قانوني أغنية "تأملات" لعام 1986 ووضع على غرارها أغنية انتشرت على نطاق واسع على منصة التواصل الاجتماعي تيك توك.

وقالت وكالة بلومبرج للأنباء إن القاضي في المحكمة الجزئية الأمريكية مارك بيتمان وافق على طلب شركة سوني للحصول على تعويضات بناء على عدم توفر رسوم ترخيص للأغنية، والإيرادات الناتجة عن الأغنية المخالفة وهي بعنوان "90 إم إتش" للمغني تريفويجو، واسمه الحقيقي دانتريل دافيون كلارك – رينبولت.

كما أمر القاضي بإصدار تعليمات دائمة بمنع تريفويجو من أداء أو استغلال أغنية "90 إم أتش" دون أن يدفع لشركة سوني 50% من الإيرادات المرتبطة بالتأليف الموسيقي و20% من الإيرادات المرتبطة بالتسجيل الصوتي.