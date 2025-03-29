فرانكفورت يحدد سعر بيع مهاجمه بعد اهتمام يونايتد وأرسنال بضمه

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصبح آينتراخت فرانكفورت الألماني مهددا بخسارة نجم جديد، بحسب تقارير صحفية، بعد تخليه عن المصري عمر مرموش، في يناير الماضي، ببيعه إلى مانشستر سيتي.

وأصبح المهاجم الفرنسي، هوجو إيكيتيكي، مطمعا لعدد من كبار أوروبا، أحدثهم مانشستر يونايتد.

وأفاد فلوريان بليتينبرج، الصحفي بشبكة "سكاي ألمانيا" عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الجمعة، بأن فرانكفورت على علم باهتمام اليونايتد بضم لاعبه، في إطار الميركاتو الصيفي المقبل.

هذا إلى جانب رصد آرسنال له، كبديل محتمل لصفقة السويدي ألكسندر إيزاك، نجم نيوكاسل.

كما يهتم ليفربول ويوفنتوس أيضا بضم اللاعب المتألق في البوندسليجا، الذي حدد مسؤولو فرانكفورت سعره بـ80 مليون يورو.

وشارك إيكيتيكي، صاحب الـ22 عاما، في 38 مباراة بمختلف البطولات هذا الموسم، سجل خلالها 19 هدفا، وصنع 8 لزملائه.