قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم السبت عقب خوض مباراة سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي كأس مصر.

وفضل الجهاز الفني منح لاعبيه راحة من التدريبات قبل التجمع مساء اليوم للسفر إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر غداً الأحد استعداداً لمواجهة ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم 2 أبريل المقبل.

و تأهل فريق الزمالك لنهائي كأس مصر بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا، بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في نصف نهائي البطولة ليضرب الأبيض موعداً مع بيراميدز في المباراة النهائية.