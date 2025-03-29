الأوقاف تحدد نشاط الواعظات يوم العيد

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قالت وزارة الأوقاف إن صلاة العيد شعيرة عظيمة تستوجب النظام والخشوع، ولهذا ستكون واعظات وزارة الأوقاف متواجدات في مصليات السيدات بجميع المساجد الكبرى والساحات، للمساهمة في توجيه السيدات وضبط النظام وغيرهم من الأمور التي تجعل العملية تسير بشكل لائق.

وجاءت الأنشطة التي يقمن بها على النحو التالي:

-التوجيه والإرشاد لاستقبال المصلّيات وإرشادهن إلى أماكن الصلاة.

-ضبط النظام لمنع التزاحم وضمان أداء الصلاة في أجواء روحانية.

التوعية الدينية بتقديم إرشادات عن آداب الصلاة وأحكام العيد.

الإجابة عن الاستفسارات والتفاعل مع المصلّيات.

-تعزيز القيم الإيجابية بنشر روح المحبة والتعاون.