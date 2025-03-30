شهدت إسبانيا، السبت، مظاهرات في أكثر من 80 مدينة للمطالبة بإرساء سلام دائم في فلسطين والتنديد بالإبادة التي ترتكبها "إسرائيل" في قطاع غزة.

ووفق الأناضول، فإن العديد من الإسبان خرجوا إلى الساحات دعما لفلسطين في جميع أنحاء البلاد، خاصة في العاصمة مدريد.

وأشارت إلى أن المشاركين في المظاهرات دعوا العالم أجمع إلى إيقاف الإبادة الجماعية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين إلى جانب لافتات كُتب عليها "(رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين) نتنياهو المجرم"، و"الحرية لفلسطين"، و"السلام".

وشهدت المظاهرات تلاوة بيان لحركة "أوقفوا الحرب" المنظمة لها، والتي تضم حوالي 100 منظمة مجتمع مدني في إسبانيا.

وأكد البيان أن هذه الاحتجاجات جاءت لإدانة انتهاك "إسرائيل" لوقف إطلاق النار في غزة، وجرائمها ضد الأبرياء، وتصاعد الإبادة الجماعية.

وفي 18 مارس الجاري، استأنفت "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على غزة التي بدأت في 7 أكتوبر 2023 وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 164 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود.