نشر "حزب الله" اللبناني ملخص عملياته التي نفذها ضد إسرائيل يوم السبت، "دفاعا عن لبنان وشعبه"، مستخدما الصواريخ والطائرات المسيرة وقذائف المدفعية.

وأصدر "حزب الله" بتاريخ السبت 28 مارس 2026، 35 بيانا عسكريا حول "عمليات التصدي لتحركات العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية، وكذلك عمليات استهداف مواقع وقواعد وانتشار جيش العدو الإسرائيلي ومستوطناته في شمال فلسطين المحتلة، وفقا للآتي":



1- الساعة 00:30: بعد رصد تحركات قوة من جيش العدو الإسرائيلي عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة تتقدم نزولا باتجاه مجرى نهر الليطاني في منطقة بيدر النهر، استدرجها مجاهدو المقاومة الإسلامية إلى كمين ناري محكم وقاموا باستهدافها بالأسلحة الصاروخية والقذائف المدفعية والمحلقات الانقضاضية. تحولت منطقة الكمين إلى بقعة قتل، ما أسفر عن سقوط عدد كبير من الخسائر في صفوف العدو الذي يعمل حاليا على سحب قتلاه وجرحاه تحت غطاء ناري ودخاني كثيف، حيث تقوم المروحيات بإخلاء الإصابات في منطقة بيدر الفقعاني. وما تزال عملية التصدي مستمرة حتى لحظة صدور هذا البيان.

2- الساعة 02:30: استهداف دبابتي ميركافا في محيط الخزان في بلدة القنطرة بالصواريخ الموجهة وتحقيق إصابات مباشرة.



3- الساعة 04:00: استهداف مربض مدفعية العدو في الزاعورة بصلية صاروخية.

4- الساعة 04:00: استهداف قاعدة ميشار (مقر الاستخبارات الرئيسية للمنطقة الشمالية) شمال شرق مدينة صفد المحتلة بصلية صاروخية.

5- الساعة 04:00: استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي عند بركة بلدة دبل بصلية صاروخية.

6- الساعة 04:00: استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في خلة العين في بلدة القنطرة بصلية صاروخية.

7- الساعة 04:15: استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث وادي العيون - رشاف بصلية صاروخية.

8- الساعة 05:00: في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة المالكية بصلية صاروخية.

9- الساعة 05:15: في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة أفيفيم بصلية صاروخية.

10- الساعة 06:00: استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخية.

11- الساعة 06:00: استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخية.

12- الساعة 06:20: استهداف ثكنة يعرا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

13- الساعة 07:00: بعد رصد قوة من جيش العدو الإسرائيلي تمركزت في منزل في بلدة دبل، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بمسيّرة انقضاضية.

14- الساعة 07:00: استهداف مقر قيادة المنطقة الشمالية في جيش العدو الإسرائيلي (قاعدة دادو) شمال مدينة صفد بصلية صاروخية.

15- الساعة 07:30: استهداف دبابة ميركافا في بلدة دبل بمحلقة انقضاضية وتحقيق إصابة مؤكدة.

16- في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية مستوطنة شلومي بصلية صاروخية.

17- الساعة 07:45: تصدي لطائرة استطلاع مأهولة من نوع "RC12" في أجواء البقاع الغربي، وإجبارها على التراجع.

18- الساعة 11:40: استهداف وسائل الاتصال والمراقبة في موقع رأس الناقورة البحري بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

19- الساعة 14:30: بعد رصد قوة من جيش العدو الإسرائيلي تمركزت في منزل في بلدة البياضة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بمسيّرة انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة.

20- الساعة 14:45: استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بقذائف المدفعية.

21- الساعة 15:00: بعد رصد قوة من جيش العدو الإسرائيلي تموضعت داخل منزل في بلدة البياضة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بمحلقه انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة، أتبعها المجاهدون باستهداف قوة الإخلاء التي حضرت إلى المكان بصلية صاروخية وقذائف المدفعية.

22- الساعة 15:00: استهداف آلية هامر في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وحققوا إصابة مباشرة.

23- الساعة 15:05: استهداف موقع الرادار في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية.

24- الساعة 15:25: استهداف دبابة ميركافا قرب الخزان في بلدة القنطرة بصاروخ موجه وتحقيق إصابات مباشرة.

25- الساعة 15:30: استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بصاروخ موجه وتحقيق إصابة مباشرة.

26- الساعة 17:30: استهداف مربض 24 مستحدث لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة عرب اللويزة قرب الغجر بصلية صاروخية وقذائف المدفعية وحققوا إصابات مؤكدة.

27- الساعة 15:50: استهداف تجمع لجنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة بصلية صاروخية وتحقيق إصابة مباشرة في ناقلة جند من نوع ناميرا.

28- الساعة 16:00: استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وتحقيق إصابة مباشرة.

29- الساعة 16:05: استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وتحقيق إصابة مباشرة.

30- الساعة 16:30: اشتباك مع قوة من جيش العدو الإسرائيلي في الأطراف الغربية لبلدة شمع بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة وتحقيق إصابات مباشرة.

31- الساعة 16:30: بعد رصد قوة من جيش العدو الإسرائيلي تموضعت داخل منزلين غرب منطقة الحزان في بلدة القنطرة، استهدفها مجاهدو المقاومة الإسلامية بالصواريخ الموجهة وحققوا إصابات مباشرة.

32- الساعة 16:35: استهداف دبابة ميركافا في بلدة البياضة بمحلقة انقضاضية وشوهدت تحترق.

33- استهداف تجمعات جنود وآليات جيش العدو الإسرائيلي في بلدة الطيبة على النحو الآتي:

03:00: طريق بيدر النهر بصلية صاروخية.

03:30: مشروع الليطاني بصلية صاروخية.

03:35: مشروع الليطاني بصلية صاروخية.

05:00: مشروع الليطاني بصلية صاروخية.

05:10: مشروع الليطاني بصلية صاروخية.

34- الساعة 22:15: استهداف موقع حانيتا بسرب من المسيّرات الانقضاضية.

35- الساعة 21:50: في إطار التحذير الذي وجهته المقاومة الإسلامية لعدد من مستوطنات شمال فلسطين المحتلة، استهداف مستوطنة نهاريا بصلية صاروخية.

وأكد "حزب الله" أن "المقاومة الاسلامية معنية بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وقد جاء ردها على مواقع عسكرية لا كما يفعل العدو باستهدافه المدنيين، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولة وشعبا ومقاومة".

وفي بيانين لاحقين، أعلن "حزب الله" أنه "دفاعا عن لبنان وشعبه، وردا على تمادي العدوّ في قصف المدنيّين والتهجير وهدم البيوت:

- عند الساعة 23:45: استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة عين شيمر (قاعدة للدفاع الجوّيّ الصاروخي) تبعد 75 كلم عن الحدود اللبنانية الفلسطينية بصلية من الصواريخ النوعية.

- استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية قاعدة رغفيم (قاعدة عسكرية تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانية الفلسطينية 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المحتلة، بصلية من الصواريخ النوعية.