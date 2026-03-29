كييف: إسقاط 380 طائرة مسيرة روسية خلال الليل

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الأحد، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 380 من أصل 440 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على 7 مواقع في أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان، إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام صاروخ باليستي من طراز "كينجال" تم إطلاقه من مقاطعة ريازان الروسية، و442 طائرة مسيرة من طراز "شاهد"، وطرز أخرى، تم إطلاقها من مناطق بريانسك، وكورسك، وأوريل، وميليروفو، وبريمورسكو-أختارسك الروسية، ومن هفارديسكي وتشودا بشبه جزيرة القرم المحتلة مؤقتا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان، أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 09:00 صباح اليوم الأحد، أسقطت قوات الدفاع الجوي أو عطلت 380 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة، بما في ذلك "شاهد" و"جيربيرا" و"إيتالماس".

من جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الأحد، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 203 طائرات مسيرة أوكرانية خلال الليل فوق أراضي عدة مقاطعات.

وقال البيان: "خلال الليلة الماضية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 203 طائرات مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان أنه تم اعتراض الطائرات المسيرة فوق "مناطق بيلجورود، وبريانسك، وفولجوجراد، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ولينينغراد، ونوفجورود، وأوريول، وبينزا، وبسكوف، وروستوف، وسامارا، وساراتوف، وسمولينسك، وتفير، وتولا، ومنطقة موسكو، وإقليم كراسنودار، وجمهورية القرم، وفوق البحر الأسود".

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.