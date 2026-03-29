أمطار غزيرة ورياح نشطة فى الإسماعيلية

ساد طقس غائم فى الإسماعيلية، صاحبه سقوط أمطار غزيرة وانخفاض فى درجة الحرارة بنحو ٢ إلى ٣ درجة مئوية.



وأكدت الصفحة الرسمية للمحافظة، سقوط أمطار متوسطة تتزايد إلى غزيرة فى بعض المناطق وعلى فترات متقطعة، مع ظهور شبورة مائية وبعض السحب المنخفضة ورياح نشطة، فيما تقل الأمطار مع تقدم ساعات النهار.

وانتظمت حركة المعديات الرابطة بين ضفتى قناة السويس، وانتظمت أيضا حركة الملاحة بالقناة ولم تتأثر بالتقلبات الجوية، ووجه الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للتعامل مع تقلبات الطقس والتزام الوحدات البحرية بإجراءات التأمين الملاحى للقناة.

وناشدت المحافظة المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية وعدم التواجد فى أماكن الأشجار وأعمدة الإنارة واللوحات المعدنية خلال الرياح الشديدة وتقليل الحركة على الطرق، وارتداء الملابس الثقيلة وتغطية الرأس وارتداء قفازات وجوارب مبطنة فى حالة التواجد خارج المنازل.

ورفعت الجهات المعنية بالإسماعيلية درجة الاستعداد بجميع غرف العمليات وإدارات الأزمات بالمحافظة، بالتنسيق مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لمواجهة تأثيرات التقلبات الجوية وتمركزت المعدات التابعة للمراكز والمدن للتدخل الفورى لرفع تجمعات مياه الأمطار.



