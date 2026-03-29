أعلنت جمهورية داغستان، الواقعة في منطقة شمال القوقاز بروسيا، حالة الطوارئ بعد فيضانات عارمة تسببت في انقطاع الكهرباء عن نحو نصف مليون شخص، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية روسية.

وواصلت فرق الطوارئ عملها لليوم الثاني على التوالي، اليوم الأحد، لاستعادة إمدادات الكهرباء بعدما تسببت الأمطار الغزيرة في فيضانات واسعة، بحسب ما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء نقلا عن وكالة "تاس" الروسية للأنباء.

وقالت تاس، إن أكثر من 110 آلاف شخص ما زالوا بدون كهرباء، موضحة أن الوصول إلى العديد من المناطق المأهولة بالسكان أصبح صعبا بسبب الطرق المقطوعة.

وتسببت الفيضانات، التي وصفتها وسائل إعلام محلية بأنها الأسوأ منذ أكثر من 10 عام، في أضرار جسيمة في العاصمة محج قلعة ومدن أخرى، دون تسجيل أي وفيات حتى الآن.

وتم إجلاء السكان من مئات المنازل، فيما انهار جزء من جسر سكة حديد على مقطع خاسافيورت-قاضي يورت من ⁠خط سكة حديد شمال القوقاز، وفقا لما ذكرته السلطات.

وذكرت وكالة تاس أن أجزاء من جمهورية الشيشان المجاورة تأثرت أيضا.

وتعد الفيضانات أمرا شائعا في منطقة شمال القوقاز الروسي، خاصة خلال فصل الربيع، نتيجة ذوبان الثلوج بالتزامن مع فترات من الأمطار الغزيرة.