السعودية: اعتراض وتدمير 10 مسيّرات إيرانية خلال الساعات الماضية

أعلنت وزارة الدفاع السعودية اليوم الأحد اعتراض وتدمير 10 مسيّرات إيرانية استهدفت المملكة خلال الساعات الماضية.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع اللواء الركن تركي المالكي، اليوم الأحد، بأنه تم اعتراض وتدمير 10 مسيّرات خلال الساعات الماضية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وكان المالكي أعلن أمس السبت اعتراض وتدمير 5 مسيّرات وصاروخ باليستي أُطلق باتجاه منطقة الرياض.

ووفق بيانات وزارة الدفاع، نجحت قوات الدفاع الجوي وسلاح الجو في اعتراض وتدمير نحو 841 طائرة مسيرة، و58 صاروخًا باليستيًا، و7 صواريخ كروز، استهدف معظمها منطقتَي الشرقية والرياض.