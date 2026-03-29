بيسكوف: روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن الانضمام إلى مجلس السلام

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، لوكالة تاس الروسية للأنباء، إن روسيا لم تتخذ بعد قرارا بشأن الانضمام إلى "مجلس السلام".

وأضاف بيسكوف "لا، لم يتخذ أي قرار بهذا الشأن"، بحسب ما ذكرته وكالة تاس الروسية للأنباء.

وأوضح بيسكوف، "نرى أنه بشكل عام، ومع استمرار الحرب (في الشرق الأوسط)، فإن مصطلح "مجلس السلام" ربما أصبح الآن أقل راهنية مما كان عليه قبل بدء هذه الحرب".

وأكد بيسكوف "ربما علينا الانتظار لمعرفة كيف ستنتهي هذه الحرب".

وقال بيسكوف، إن الهجوم الأمريكي - الإسرائيلي على إيران تسبب بالفعل في عواقب ضارة على الاقتصاد العالمي والوضع الإقليمي.

وتابع بيسكوف، "نشهد الآن أن هذه الحرب تسببت في عواقب شديدة الضرر على الاقتصاد العالمي، وعلى الجغرافيا السياسية الإقليمية. ومن المرجح ألا تكون هذه التداعيات قصيرة الأمد، بل سيكون لها تأثير طويل المدى".

وأردف بيسكوف، "علينا ببساطة أن نتحلى بالصبر، ثم ننظر في التداعيات المحددة التي ستترتب على ذلك".