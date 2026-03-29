الهلال الأحمر الفلسطيني: إجلاء مرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح لتلقي العلاج في الخارج

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأحد، تنفيذ عملية إجلاء طبي جديدة لعدد من المرضى من قطاع غزة عبر معبر رفح الحدودي مع مصر، في إطار الجهود الرامية إلى نقل الحالات التي تحتاج إلى علاج خارج القطاع.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن 17 مريضا غادروا القطاع برفقة 33 مرافقا انطلاقا من أحد مراكزها الطبية في مدينة خان يونس، تمهيدا لنقلهم إلى مستشفيات خارجية، بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية والجهات المعنية.

وأضافت الجمعية أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعيها لتسهيل وصول المرضى والجرحى إلى الرعاية الصحية المتخصصة، في ظل الضغط الكبير الذي تواجهه المرافق الطبية داخل قطاع غزة.

وأكدت الجمعية أن طواقمها تواصل العمل على تنظيم عمليات الإجلاء الطبي وضمان تنفيذها بشكل آمن، مع متابعة الحالات خلال مراحل النقل وحتى مغادرتها القطاع.

وتشهد المنظومة الصحية في قطاع غزة تحديات متزايدة منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية في أواخر عام 2023، حيث تعاني المستشفيات من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، إلى جانب تضرر عدد من المرافق الصحية وخروج بعضها عن الخدمة.

ويعتمد عدد كبير من المرضى، خاصة أصحاب الحالات الخطيرة والمزمنة، على التحويلات الطبية إلى خارج القطاع لتلقي العلاج، في ظل محدودية الإمكانيات المحلية.

كما تخضع عمليات الإجلاء الطبي لإجراءات تنسيق معقدة، وغالبا ما تتأثر بالأوضاع الأمنية وإغلاق المعابر مما يؤدي إلى تكدس أعداد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالخارج بشكل عاجل.