مجتبى خامنئي يشكر المرجعية الدينية العليا والشعب العراقي على موقفهما الواضح إزاء العدوان على إيران

قدم المرشد الأعلى في إيران مجتبى الخامنئي، اليوم الأحد، شكره إلى للمرجعية الدينية في النجف الاشرف والشعب العراقي للمواقف التضامنية مع طهران.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس الأعلى الإسلامي في العراق الشيخ همام حمودي، لسفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بغداد محمد كاظم آل صادق.



وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الأعلى الإسلامي، إن «الجانبين بحثا مستجدات العدوان الأمريكي الإسرائيلي، واتجاهات المواجهة، والمسارات الدبلوماسية لإيقاف العدوان».

وسلّم السفير رسالة شخصية من المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى خامنئي، وبنفس الوقت أكد قوة الموقف الإيراني والثقة العالية في تحدي العدوان وهزيمته.

وثمن ما وصفه بـ«الموقف الشجاع والواضح للمرجعية العليا في النجف الأشرف تجاه العدوان الإسرائيلي الأمريكي، وما جسده الشعب العراقي من مواقف تضامنية رائعة مع الجمهورية الإسلامية».

وأضاف: «نثمن حملات التبرع ومواكب الدعم التي كان لها الأثر البالغ في نفوس أبناء الشعب الإيراني»، مؤكدًا أن «هذه الروح الحسينية هي الأساس في هزيمة أي عدوان يستهدف الأمة»، بحسب تعبيره.