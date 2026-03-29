محافظ البحيرة: استمرار الحملات بشكل يومي بكل المدن وتحرير محاضر للمخالفين

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن المتابعة مستمرة من خلال الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية، مشددة على عدم التهاون مع أي مخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال المخالفين بمواعيد الغلق.

ووجهت "عازر"، بتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة بكل مراكز ومدن المحافظة، مع استمرار المتابعة اليومية، لتحقيق الانضباط العام.

ومن الجدير بالذكر أن قرارات ترشيد استهلاك الطاقة تتضمن غلق جميع المحال العامة يوميًا في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مد ساعات العمل حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام الإجازات الرسمية والمناسبات.

وشملت الحملات المرور على المحال العامة، والمراكز التجارية (المولات)، والمطاعم، والكافيهات، والبازارات، وكل الأنشطة الخاضعة لأحكام قانون المحال العامة، وجرى التأكد من الالتزام بالغلق في تمام الساعة التاسعة مساءً، مع مدّ المواعيد حتى العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية، مع استمرار خدمات التوصيل للمنازل.

وامتدت المتابعة لتشمل الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب، للتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة، مع التأكيد على استثناء بعض الأنشطة الحيوية، مثل محال البقالة والسوبر ماركت، والمخابز والأفران، والصيدليات، وفقًا لما نص عليه القرار.

وأسفرت الحملات، عن ضبط عدد من المخالفات بالمدن والمراكز، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال غير الملتزمين، بالتنسيق مع الجهات المعنية، تأكيدًا لهيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضحت "عازر"، استمرار الحملات بشكل يومي بكافة القطاعات، مشيدة بوعي والتزام الغالبية العظمى من أصحاب المحال، وهو ما يعكس روح المسؤولية والتعاون المثمر مع أجهزة الدولة.

وأهابت المحافظة، بجميع المواطنين وأصحاب الأنشطة الالتزام الكامل بمواعيد الغلق المقررة؛ لما لذلك من دور محوري في ترشيد استهلاك الكهرباء، وتخفيف الأحمال، وضمان استقرار الخدمات، تحقيقًا للصالح العام.