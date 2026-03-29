لوس انجليس وسان فرانسيسكو تنضمان للمدن التي أغلقت أنوارها بمناسبة ساعة الأرض

تم إطفاء الأنوار في المعالم الأثرية في أنحاء العالم أمس السبت، حيث احتفل الأشخاص حول العالم بساعة الأرض، ومن بين أحدث المنضمين للفعاليات جزيرة إيستر قبالة ساحل تشيلي ولوس انجليس وسان فرانسيسكو.

وتشجع الحركة العالمية الدول على إطفاء الأنوار لمدة ساعة لتسليط الضوء على القضايا المتعلقة بفقدان الطبيعية والتغير المناخي.

وأغلقت مدن تطل على المحيط الهاديء ومن بينها لوس انجليس وسان فرانسيسكو أضواءها الساعة الثامنة ونصف مساء بالتوقيت المحلي "01:30 بتوقيت جرينتش". ومن بين المباني الآثرية التي أغلقت أضواءها مبنى إيمباير ستيت في نيويورك و تمثال المسيح الفادي في ريو دي جانيرو بالبرازيل.

وفي أوروبا، أغلقت بوابة براندنبورج في برلين أضواءها الساعة الثامنة ونصف مساء، بجانب مباني بارزة أخرى في أوروبا من بينها كاتدرائية كولونيا وبرج إيفيل في باريس وقصر شونبرون بالنمسا.

وبدأ الاحتفال بساعة الأرض في نيوزيلندا، حيث تم إطفاء أنوار المعالم الأثرية في أوكلاند ومن بينها سكاي تاور وجسر هاربور، بالإضافة إلى مباني البرلمان في ولينجتون.