 الخطوط الجوية الباكستانية تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة إلى لندن بعد توقف 6 سنوات
الأحد 29 مارس 2026 1:25 م القاهرة
الخطوط الجوية الباكستانية تستأنف رحلاتها الجوية المباشرة إلى لندن بعد توقف 6 سنوات

إسلام آباد - (د ب أ)
نشر في: الأحد 29 مارس 2026 - 12:39 م | آخر تحديث: الأحد 29 مارس 2026 - 12:39 م

استأنفت شركة الخطوط الجوية الباكستانية الدولية رسميا رحلاتها الجوية المباشرة إلى لندن، بعد توقف استمر 6 سنوات، حيث غادرت أول رحلة من إسلام آباد اليوم الأحد.

وافتتح وزير الدفاع محمد علي والمفوضة السامية البريطانية لدى باكستان جين ماريوت مراسم استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في مطار إسلام آباد الدولي، حسب صحيفة ذا نيشن الباكستانية اليوم الأحد.

وفي حديثها في مراسم الافتتاح، رحبت جين ماريوت بالخطوة واصفة إياها بأنها تطور إيجابي وأعربت عن أملها في استئناف الرحلات الجوية من كراتشي قريبا أيضا. وأشارت إلى وجود جالية باكستانية كبيرة في المملكة المتحدة، وقالت إن استئناف الرحلات الجوية يعكس تعزيز العلاقات بين الدولتين.


