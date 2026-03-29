إسرائيل: شكوك من تسرب مواد كيميائية خطرة بعد استهداف إيران لمصنع في بئر السبع

أفاد الدفاع المدني الإسرائيلي، اليوم الأحد، بوجود شكوك من تسرب مواد كيميائية خطرة من مصنع الكيماويات الذي استهدفته إيران في بئر السبع.

وقال في بيان، نقلته صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، إن رجال الإطفاء يعملون على إغلاق الحاويات المتضررة، مع إجراء عمليات مراقبة مستمرة.

وطلب من موظفي المصنع والمصانع المجاورة إخلاء المناطق المكشوفة واللجوء إلى مبانٍ محمية، لحين انتهاء عمليات إزالة المواد الخطرة.

وأفادت تقارير إسرائيلية بسقوط صاروخ إيراني في منطقة صناعية بناؤوت حوفاف قرب بئر السبع، جنوب إسرائيل، ما أسفر عن أضرار في منشأة تضم مواد كيميائية خطرة.

وقالت الشرطة ونجمة داود الحمراء إن شخصا أصيب بجروح طفيفة جراء الانفجار، قبل أن يتم رفع الاشتباه بحدوث تسرب لمواد خطرة في الموقع.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن المصنع المستهدف يقع في منطقة ناؤوت حوفاف، ويحتوي على مواد كيميائية شديدة الخطورة.

ويأتي ذلك عقب إطلاق صواريخ من إيران باتجاه وسط وجنوب إسرائيل، في إطار التصعيد العسكري المستمر بين الجانبين.